Slovenia: ministero Finanze propone nuova tassazione a banche per ripristino danni inondazioni

- Il ministero delle Finanze della Slovenia ha proposto un'ulteriore tassazione temporanea per le banche, pari allo 0,2 per cento del totale di bilancio, da cui verranno prelevati i fondi per finanziare il ripristino dei danni causati dalle inondazioni di inizio agosto. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo", secondo cui la proposta è stata formulata dal ministero tenendo conto dell'impatto più ampio sul settore bancario. "Abbiamo formulato la proposta tenendo conto del parere della Banca centrale europea (Bce) e dell'esempio della normativa fiscale spagnola, secondo cui la decisione di tassare le banche richiede un'analisi preliminare del suo impatto sulla stabilità del sistema finanziario", ha sottolineato il primo ministro, Robert Golob. "Ogni euro che andrà al fondo per la ricostruzione o allo Stato per interventi, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo sarà reso pubblico. Non vogliamo che nessuno pensi di poter guadagnare facilmente", ha sottolineato il premier sloveno. (Seb)