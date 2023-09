Torino: Conticelli e Mazzù (Pd) su Spazio 211, destra metta risorse e azioni concrete invece di strumentalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davvero di cattivo gusto che il disagio, che una realtà come Spazio 211 di via Cigna ha voluto consegnare a chiare lettere nelle mani delle istituzioni, sia strumentalizzato per fini politici proprio da quei partiti che in questo momento governano il Paese, la Regione e pure le due Circoscrizioni di Torino Nord. Lo hanno affermato in una nota stampa congiunta la capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Torino Nadia Conticelli e il segretario del Pd di Torino Marcello Mazzù. "La lettera di Spazio 211 è un grido d’allarme: è una bandiera bianca issata su un territorio resistente, che dovrebbe richiamare tutti alla concretezza, non a giocare sulla pelle dei quartieri fragili. L’amministrazione Torinese ha puntato la maggior parte delle opportunità dal Pnrr sulla zona Nord e il 2024 sarà l’anno dei cantieri, ma bisogna arrivarci. E la Barriera è stanca. (segue) (Rpi)