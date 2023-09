Torino: Conticelli e Mazzù (Pd) su Spazio 211, destra metta risorse e azioni concrete invece di strumentalizzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dove sono i rinforzi delle Forze dell’ordine tanto sbandierati dai partiti di governo? Non si tratta di andare alla ricerca dei 'colpevoli' ma di mettere in campo azioni concrete in quel territorio. Il governo nazionale e quello regionale continuano a comportarsi rispetto ai temi scottanti dell’immigrazione, dello spaccio, del degrado come fossero all’opposizione, senza nessuna misura concreta. L’amministrazione comunale potrebbe faresi carico, nell’inadempienza delle Circoscrizioni, di un tavolo di raccordo, che coinvolga anche le associazioni che vivono quotidianamente quel territorio e si intervenga rapidamente. Non possiamo issare bandiera bianca proprio alla vigilia degli interventi che abbiamo rivendicato e atteso da oltre un decennio. E si eviti che su quel polo culturale, che da anni rappresenta una coraggiosa frontiera, debba arrendersi definitivamente", hanno concluso Conticelli e Mazzù. (Rpi)