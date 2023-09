Sardegna: assistenti pedonali per evitare incidenti a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato lanciato ufficialmente a Cagliari un progetto innovativo chiamato "Ruote ferme, pedoni Salvi". Questo programma è frutto della collaborazione tra l'Associazione Familiari e Vittime della Strada onlus (AFVS) e il Comune di Cagliari, con un protocollo d'intesa siglato all'inizio dell'anno. L'obiettivo principale di questo progetto è migliorare la sicurezza stradale e proteggere i pedoni, considerati gli utenti più vulnerabili della strada. Inoltre, mira a rieducare coloro che sono coinvolti in reati legati alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, attraverso l'adozione di misure alternative. “Il tema della sicurezza stradale è un obiettivo di mandato che l'Amministrazione ha voluto affrontare da subito, con una serie di interventi finalizzati a mettere in sicurezza le strade cittadine come, tra i tanti, incrementando le “zone 30” o collocando attraversamenti pedonali rialzati”, ha rimarcato il sindaco Paolo Truzzu. “La Giunta – ha aggiunto il primo cittadino - ha approvato le Linee di indirizzo per la redazione del Piano operativo di sicurezza stradale comunale basato sulla strategia "Obiettivo zero vittime", contestualmente sono tante le attività portate avanti, a cominciare presso gli istituti scolastici”. Dati Istat alla mano, Alessio Mereu, assessore alle Politiche per la mobilità, ha invece ricordato che “nel 2022 gli incidenti stradali sono stati 151.000, il 28 per cento in più rispetto al 2021. Anche questo ha convinto Governo a predisporre una nuova normativa a scopo preventivo”. Intanto l'Amministrazione comunale di Cagliari sta portando avanti una serie di interventi per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, come l'allargamento dei marciapiedi in prossimità degli incroci e nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diverse zone della città, sopratutto quelle con maggior traffico. (segue) (Rsc)