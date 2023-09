Sardegna: assistenti pedonali per evitare incidenti a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte centrale del progetto coinvolge dunque gli imputati, gli indagati e i condannati che sono stati affidati all'AFVS e che sono sotto la supervisione dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Cagliari. Queste persone, anziché scontare la loro pena in modo tradizionale, diventano "assistenti pedonali". Gli assistenti pedonali vengono formati appositamente dagli agenti di Polizia Locale di Cagliari e opereranno presso attraversamenti pedonali considerati a rischio, dove contribuiranno a garantire la sicurezza dei pedoni. Saranno riconoscibili grazie a pettorine ad alta visibilità, palettine e luci lampeggianti. Il primo corso di formazione per questi assistenti si è tenuto questa mattina al Comando della Polizia Locale di via Crespellani 5A, con la partecipazione di 9 corsisti. Questi assistenti saranno posizionati sugli attraversamenti pedonali individuati in collaborazione tra la Polizia e l'AFVS, a partire da dopodomani, giovedì 7 settembre 2023. Gli attraversamenti pedonali selezionati in via preliminare includono diverse zone chiave della città, come i dintorni del Tribunale Ordinario e della Procura di Cagliari, l'ingresso a istituti scolastici e altre zone ad alto traffico pedonale. In particolare: piazza Repubblica, via Tuveri e via Pessina, viale Colombo, via Grazia Deledda, via Tuveri, via Liguria, viale Ciusa, via Amat, viale Trento; via Cornalias, via Koch e via Cadello. (segue) (Rsc)