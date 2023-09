Sardegna: assistenti pedonali per evitare incidenti a Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo primario è garantire maggiore sicurezza ai pedoni, riducendo il rischio di incidenti stradali e promuovendo attraversamenti più sicuri. Per coloro che hanno commesso reati legati alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, questa iniziativa offre una possibilità di riflessione e rieducazione. Gli assistenti pedonali possono comprendere meglio la gravità dei propri atti e contribuire a promuovere una cultura di legalità e sicurezza stradale. “Con Cagliari si aggiunge all’elenco delle città che hanno aderito al progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, un’altra importante realtà territoriale”, ha spiegato Silvia Frisina. “Abbiamo voluto la sottoscrizione di questo p rotocollo molto fortemente – ha aggiunto il delegato di presidenza della AFVS - soprattutto in seguito alla vicenda che sconvolse la città nel febbraio 2022 quando un motociclista travolse Daniele Ulver, di appena 14 mesi che stava attraversando sulle strisce pedonali con la mamma in via Cadello. Da oggi ci sarà un presidio in più a protezione degli utenti deboli della strada, utile anche alla rieducazione di coloro che hanno infranto il patto con la giustizia. Il progetto vuole essere dedicato anche alla memoria di Vincenzo Ceravolo, che è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali a Quartu Sant’Elena il 13 marzo 2021”. A condividere l'anima di "Ruote ferme, pedoni salvi" anche Nicoletta Atzeni, responsabile Area II - Misure e sanzioni di comunità dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione penale esterna di Cagliari, che ha parlato di “utilità sociale dell'iniziativa”. Il progetto sarà finanziato dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada, grazie alle donazioni e ai versamenti effettuati come condotte riparatorie nell'ambito della messa alla prova e della giustizia riparativa. Ciò significa che non comporterà costi aggiuntivi per l'Amministrazione comunale. (Rsc)