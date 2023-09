Regno Unito: sondaggio, ministra Commercio Badenoch è la più popolare tra i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio britannica Kemi Badenoch è la più popolare nel governo del premier Rishi Sunak. È quanto emerge da un sondaggio di ConservativeHome, ripreso dal quotidiano "The Independent", che traccia le opinioni dei sostenitori del Partito conservatore. Badenoch ha sostituito Ben Wallace come preferita tra i sostenitori dei Tory dopo che questi ha lasciato la guida del ministero della Difesa la scorsa settimana. Badenoch è in testa alla rilevazione con 59 punti, 11 in più della leader della Camera dei Comuni, Penny Mordaunt. (Rel)