Usa-Israele: presidente Biden sceglie l'ex segretario al Tesoro Lew come ambasciatore

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato oggi la sua intenzione di nominare Jacob Lew, già segretario al Tesoro nell'amministrazione dell'ex presidente Barack Obama, come ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso lo Stato di Israele. Lo ha riferito un comunicato stampa della Casa Bianca. Lew è attualmente socio della compagnia di investimento Lindsay Goldberg e visiting professor di affari internazionali e pubblici alla Columbia University. Lew è stato anche direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio nel gabinetto del presidente Bill Clinton dal 1998 al 2001, e uno dei principali responsabili del Consiglio di sicurezza nazionale nelle amministrazioni Obama e Clinton. Attualmente presiede il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina, è co-presidente del consiglio di amministrazione della sede statunitense della Biblioteca nazionale di Israele ed è membro del Consiglio per le relazioni estere. (Was)