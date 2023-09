Strage Ustica: Pd, governo agisca per garantire accertamento verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quali iniziative necessarie e urgenti il governo italiano intenda assumere a livello internazionale, anche attraverso richieste formali, per garantire finalmente il pieno accertamento della verità dei fatti accaduti al Dc9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980". È questa la richiesta contenuta in una interrogazione dei gruppi parlamentari del Pd presentata alla Camera da Andrea De Maria e al Senato da Walter Verini, e sottoscritta dai parlamentari democratici, a partire dai capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. L'interrogazione nasce all'indomani dell'intervista del presidente Amato, che ha rappresentato un contributo "di grande rilievo" per il definitivo accertamento della verità sulla strage, "ostacolata in tanti anni da troppi depistaggi", e per chiudere una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime e per il Paese. "E' da tempo chiarissimo il fatto che quella notte - affermano De Maria e Verini - ci fu una violazione della sovranità nazionale, che aerei di Paesi alleati si alzarono in una vera e propria missione di guerra coperta (quasi sicuramente per colpire un aereo dove si pensava fosse il presidente libico Gheddafi) e che da un Caccia - probabilmente francese - partì un missile che colpì il Dc9 causando 81 vittime innocenti. Ora, dopo le parole di Giuliano Amato, è necessario - concludono - che il governo italiano compia tutti i passi possibili a livello internazionale e che il governo e le autorità francesi diano un chiaro e definitivo contributo di leale e piena collaborazione".(Rin)