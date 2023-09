Croazia: Ente turismo, arrivi e pernottamenti in crescita rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia nei primi otto mesi di quest'anno gli arrivi turistici sono stati l'8 per cento in più e i pernottamenti il 2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha riferito l'Ente croato per il turismo (Htz). Rispetto all'anno record del 2019 i risultati sono invece "in pareggio". Il maggior numero di arrivi e pernottamenti è stato registrato in Istria (4 milioni; +4 per cento anno su anon), nella regione spalatino-dalmata (3 milioni; +9 per cento) e nella regione del Quarnero (2,6 milioni; +3 per cento). Per quanto riguarda le città, il maggior numero di pernottamenti nei primi otto mesi ha coinvolto Rovigno, Ragusa (Dubrovnik), Parenzo, Spalato e Umago. La provenienza dei pernottamenti vede in testa la Germania (18,8 milioni), seguita da Croazia (10,6 milioni), Slovenia (9 milioni), Austria (6,6 milioni) e Polonia (5,7 milioni). (Seb)