Brasile: doni a Bolsonaro durante presidenza, procura chiede immediata restituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura presso la Corte dei conti del Brasile (Tcu) ha chiesto che vengano restituiti tutti i regali ricevuti dall'ex presidente, Jair Bolsonaro, nel corso del suo mandato (2018-2022). Nella richiesta inviata alla Corte, il procuratore Luca Furtado ha allegato la lista di cinque oggetti di valore ricevuti dall'ex capo dello stato nel corso di visite di stato in Giappone, Israele, Perù e India. Nella richiesta la procura indica che per legge tutti i beni devono essere acquisiti dal patrimonio dallo Stato. La stessa Tcu ha ribadito in un parere che solo regali di piccolo valore, deperibili e di natura molto personale, come magliette e cappellini, possono essere acquisiti dal patrimonio privato del presidente della Repubblica. (segue) (Brb)