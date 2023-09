Brasile: doni a Bolsonaro durante presidenza, procura chiede immediata restituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della procura matura nell'ambito di una vasta inchiesta che vede coinvolto l'ex presidente, la moglie Michelle, il suo ex aiutante di campo, colonnello Mauro Cid, e il suo avvocato difensore, Frederick Wassef. Secondo le indagini in corso da parte della Polizia federale, alcuni regali di grande valore ricevuti da Bolsonaro nel corso del suo mandato, sarebbero stati trasportati nel Paese senza comunicarlo alle autorità doganali e integrati illegalmente nel patrimonio personale dell'ex capo dello stato, trafugati, trasportati all'estero e una volta lì, venduti per incassarne il valore in denaro. (segue) (Brb)