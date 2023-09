Abruzzo: Cna, intervenire su efficienza aeroporto prima che danni aumentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo non può permettersi né la stasi né tantomeno il ridimensionamento del suo aeroporto, la cui efficienza è condizione indispensabile per la promozione turistica del territorio e di tutte le attività imprenditoriali. “Efficienza cui certo non giova l'assetto precario della sua governance, con la figura del direttore generale che manca da oltre un anno: ed è per questo che la Regione deve avviare subito tutte le azioni necessarie a ricercare una soluzione dei problemi sul tappeto, coinvolgendo le forze economiche e sociali del nostro territorio”. A chiederlo è il direttore Cna Abruzzo , Graziano Di Costanzo, secondo cui "l'annunciato e già praticato ridimensionamento dei collegamenti da e per Pescara, da parte delle compagnie aeree Ita Airways e Ryanair, determinerà come prima conseguenza una caduta dei numeri del traffico passeggeri del nostro scalo, ora positivi ed in crescita rispetto agli anni passati. Tutto questo con esiti negativi per diversi settori produttivi, turismo in testa. E si invertirà una tendenza che tra gennaio e luglio di quest'anno ha portato a superare in termini di movimento anche i numeri degli anni pre-Covid”. (segue) (Gru)