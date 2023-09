Abruzzo: Cna, intervenire su efficienza aeroporto prima che danni aumentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla soluzione dei diversi problemi – aggiunge Savino Saraceni, presidente di Cna Abruzzo – non giova poi certo la precarietà dell'assetto gestionale dello scalo, visto che da oltre un anno è assente la figura del direttore generale. Figura insostituibile soprattutto nel rapporto con le compagnie aeree, colossi abituati spesso a dettare le condizioni e fare il bello e il cattivo tempo, ma che non può certo essere improvvisata dai componenti l'organismo di gestione dello scalo, la Saga: a loro spettano altri compiti e funzioni. Il fatto poi che più bandi per il reclutamento di questa figura siano andati sin qui deserti non depone a favore della soluzione positiva e rapida della vicenda". "Adesso tocca dunque alla Regione, nelle vesti di unico azionista dello scalo - conclude il direttore – assumere sulle proprie spalle la soluzione del problema: evitando che i danni aumentino". (Gru)