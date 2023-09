Mare: Folgiero (Fincantieri), interessati a subacquea e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri è interessata a tutto ciò che riguarda tecnologia e acciaio a mare, compresi i settori della subacquea e della transizione energetica. Lo ha detto oggi l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine dell'evento “Un clima nuovo: verso un’economia e una finanza sostenibile”, organizzato al Teatro Verdi di Trieste nell’ambito della manifestazione “In viaggio con la Banca d’Italia”. “La subacquea è un dominio come era lo spazio 40 anni fa. Siamo nella transizione energetica, quindi tutto quello che è tecnologia e acciaio offshore a mare ci interessa”, ha spiegato l’Ad. “Essere ingegneri a mare significa essere anche sulle adiacenze: la nave ha un’adiacenza verso il basso, che è la subacquea, e un’adiacenza molto importante che è la transizione energetica a mare, anche nella catena dell’acciaio marinizzato per l’eolico galleggiante”. Secondo Folgiero, la forza del modello Fincantieri sta nella sinergia tra le diverse sedi del gruppo. “È un punto di forza del modello italiano, che per anni abbiamo considerato una debolezza”, ha detto. “Bisogna far lavorare insieme tutti gli otto motori, chiaramente quelli di Genova e quello di Trieste sono i due motori principali, uno sulla cantieristica militare e uno sulla cantieristica civile. Il fatto di avere queste due anime dentro Fincantieri deve diventare un punto di forza. Stiamo dimostrando – ha concluso – che si può travasare innovazione tecnologica dal militare al civile, quindi da Genova a Trieste, e viceversa”. (Frt)