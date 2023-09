Casa: Majorino (Pd), New York limiterà affitti Airbnb, Italia non può rimanere ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La città di New York limiterà fortemente i soggiorni turistici di pochi giorni effettuati attraverso Airbnb e altre piattaforme, con regole restrittive, che potrebbero restituire oltre 10 mila appartamenti al mercato degli affitti tradizionali. Non è una scelta semplice, ma non si può più rimanere fermi". Lo afferma in una nota il consigliere regionale e responsabile nazionale della segreteria PD sulla casa, Pierfrancesco Majorino, sottolineando che "sono infatti ormai moltissime le grandi città in tutto il mondo a prevedere regole e limitazioni: da Amsterdam a Barcellona, da Berlino a San Francisco, da Parigi a Vienna. E l’Italia? Sparita dai radar insieme al ministro Santanché: dopo alcuni blandi annunci, nulla è stato fatto e l’emergenza abitativa nelle grandi città rimane molto grave". "Tra il Twiga, la Corte dei Conti per Open to Meraviglia e le indagini su Visibilia - prosegue - forse le manca il tempo. Ma di tempo, per cambiare le politiche nazionali sulla Casa non ce ne è rimasto più. Per questo il governo deve riaprire il tavolo di confronto con i Sindaci e fissare regole capaci di tutelare di più le nostre città". "Le strade possono essere diverse, l'unica cosa che non è ammissibile è restare immobili”, conclude. (Com)