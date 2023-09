Veneto: Zaia su Safilo, soddisfazione per accordo che mantiene in loco la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un po' di nostalgia nel pensare che Safilo lascerà Longarone ma questo non scalfisce la soddisfazione per la sigla di un accordo che non era per nulla scontato e che permetterà di mantenere in loco la produzione". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commentando l'accordo sottoscritto oggi in regione per la cessione di Safilo. "Un accordo – ha proseguito - che garantisce di salvare gli oltre 460 posti di lavoro che erano a rischio e di mantenere una produzione di eccellenza che fa del bellunese e di Longarone uno dei poli mondiali dell'occhiale. La Regione si è impegnata al massimo, accompagnando questo percorso e rendendo più semplici i vari passaggi delicati. Tutto questo si è tradotto in una operazione di cessione con due acquirenti grazie ai quali tutti i lavoratori saranno occupati con garanzie". Zaia ha poi concluso: "Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato a partire dall'assessore Elena Donazzan che ha seguito l'intera vertenza in prima persona con il supporto dell'Unità di Crisi aziendali, senza dimenticare le parti sindacali che son intervenute in maniera determinante per arrivare ad una soluzione che garantisce ad una importante realtà produttiva del bellunese di proseguire nel proprio operato, tutelando tutti i posti di lavoro. Il settore dell'occhialeria è strategico e la Regione continuerà ad investire nella sua salvaguardia". (Rev)