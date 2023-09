India: premier Modi domani in Indonesia per vertice Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà domani in Indonesia per una breve visita durante la quale parteciperà al vertice India-Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), in programma nella giornata di giovedì 7 settembre. Lo riporta il quotidiano “The Hindustan Times”, secondo cui Modi prenderà parte al Vertice dell’Asia orientale, che riunisce rappresentanti dei dieci Paesi dell’Asean e degli otto partner di dialogo (Australia, India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti). Secondo fonti citate dal quotidiano, il vertice India-Asean dovrebbe produrre una nuova iniziativa sulla sicurezza marittima. Modi non dovrebbe avere incontri bilaterali a margine dei lavori e dovrebbe rientrare in India già la sera del 7 settembre, con il vertice del G20 a Nuova Delhi al via nel fine settimana.(Inn)