Infrastrutture: Folgiero (Fincantieri), decisi a recuperare competenze in produzione traghetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri è decisa a recuperare le competenze nella produzione dei traghetti. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine dell'evento “Un clima nuovo: verso un’economia e una finanza sostenibile”, organizzato al Teatro Verdi di Trieste nell’ambito della manifestazione “In viaggio con la Banca d’Italia”. Quello dei traghetti è, per l’Ad, “un bellissimo esempio del fatto che non dobbiamo abbandonare, ma presidiare il nostro mercato. Fincantieri era fortissima nel fare i traghetti, che ora vengono prodotti in Oriente o nella migliore delle ipotesi in Turchia”. Da qui la scelta di partecipare alla gara lanciata dalla Regione Siciliana per la costruzione di una nuova nave traghetto (Ropax Classe A) per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria, gara che il gruppo si è aggiudicato lo scorso marzo. “Abbiamo pensato che fosse nostro dovere rispondere, aderire al prezzo e resuscitare le competenze nel settore dei traghetti – ha aggiunto Folgiero – perché sono convinto che nel nuovo ciclo industriale in cui le catene di fornitura si dovranno accorciare è molto importante riportare più pezzi possibili della cantieristica da Oriente a Occidente”. (Frt)