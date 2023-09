Roma: lago trasformato in stagno al parco Tor di Quinto, puzza e moria pesci preoccupano residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acqua putrida e sporca. Un lago prosciugato con tartarughe giganti che banchettano sulle carcasse dei pesci. Lo specchio d'acqua artificiale al centro del Parco di Tor di Quinto, nel Municipio XV di Roma, da qualche mese versa nell'abbandono e sembra uno stagno. Da quando le pompe per il ricambio idrico hanno smesso di funzionare, infatti, complice il caldo torrido delle ultime settimane, il livello dell'acqua è sceso visibilmente e i rifiuti emergono sulle sponde. Nell'aria aleggia l'odore del ristagno. "La situazione sta peggiorando di mese in mese, io sono partita per le ferie a giugno e il lago stava iniziando a ritirarsi ma non l'avevo mai visto come oggi", racconta una signora sulla settantina seduta all'ombra di un albero insieme al suo cane. "Una volta lasciavo il cane libero - aggiunge -. Non mi è mai piaciuto che si tuffasse in acqua, ma succede. Da quando mi hanno detto che alcuni cani hanno preso dei virus intestinali, però, lo tengo legato". Il parco a nord di Roma fa parte dei Punti verde qualità della Capitale. Nell'area ci sono un ristorante, un chiosco bar, un parco giochi per bambini e una zona dedicata all'attività fisica. Da quando l'acqua ha iniziato a ritirarsi, ai primi di giugno, sono state diverse le segnalazioni dei cittadini arrivate al Municipio Roma XV. (segue) (Rer)