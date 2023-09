Roma: lago trasformato in stagno al parco Tor di Quinto, puzza e moria pesci preoccupano residenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio comunale competente che gestisce le convenzioni con i Punti verdi qualità "ha scritto alla società già due lettere, in seguito alle segnalazioni dell'assessorato e del presidente del Municipio XV, ma non è arrivato nessun riscontro", fa sapere l'assessore all'Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera, interpellato da "Agenzia Nova". "Dopo un sopralluogo oggi abbiamo scritto un'ulteriore nota alla società chiedendo di farci sapere con urgenza le attività messe in campo. Se non avremo riscontro chiederemo di valutare, in caso di inadempienze da parte del concessionario, la revoca del gestore", conclude Ribera. (Rer)