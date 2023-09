Torino: Forza Italia, chiusura di Spazio 211 certifica problema serio che va affrontato e non banalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che associazioni attive sul territorio da oltre trent’anni alzino bandiera bianca come Spazi Musicali Ets è la certificazione di un problema serio che va affrontato e non banalizzato. Lo sfogo dell'Associazione è una vera e propria denuncia. Se il Sindaco non lo vuole fare si chieda la nomina di un Commissario per la Sicurezza e per le nuove Povertà. La risposta di Pentenero su Spazio 211 è tardiva visto che le sollecitazioni arrivano oltre il tempo massimo visto lo scaricabarile giocato fino ad oggi. Lo hanno affermato in una nota stampa il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente coordinatori provinciale e cittadino per Forza Italia a Torino commentando la notizia della chiusura di Spazio 211. "Se una volta si additivano solo delle porzioni di quartiere in città come aree a rischio sicurezza ora il problema è diffuso ovunque. L’Alto San Donato era una zona più associata a Cit Turin e alla Crocetta che non a Barriera di Milano o a Mirafiori. La denuncia sfogo del marito di Appendino qualche settimana fa dovrebbe far aprire gli occhi a chi, a Palazzo di Città, si aggrappa alle percentuali per sottostimare un problema che è reale e che scoraggia gli investimenti in città e con essi l’occupazione", hanno concluso. (Rpi)