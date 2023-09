Mobilità: Santori (Lega), Roma nel caos, ma dalla giunta solo chiacchiere e ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le corse delle ambulanze verso gli ospedali Cristo Re, Gemelli e San Filippo Neri "sono ogni giorno a rischio a causa della pista ciclabile che ne impedisce l'agevole transito, e mentre si continua a declamare con commovente sprezzo del ridicolo la 'Città dei 15 minuti', si chiudono i presidi anagrafici costringendo i cittadini ad attendere bus che non arrivano". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha presentato, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea Capitolina, due interrogazioni al sindaco e ai competenti assessori: una sulle problematiche relative alla ciclabile di via Pineta Sacchetti e l'altra sulla chiusura dello sportello anagrafico del mercato di via San Romano, in Municipio IV. "La città dei ricchi e dei privilegiati si blinda sempre di più nei gironi dipinti a fuoco dalle ztl, ma eliminare le auto private e sostituirle con piste ciclabili e marciapiedi mentre metro e bus sono completamente allo sbando, è una scelta ideologica inaccettabile, perché volta le spalle alla realtà urbana e sociale di Roma. I cittadini lamentano disagi, pericoli, ritardi, e in particolare coloro che vivono e lavorano lungo l'asse di via della Pineta Sacchetti - aggiunge Santori -. Atac è un disastro, il contratto si servizio in house previsto a gennaio e annunciato oggi in Commissione mobilità non dà alcuna garanzia di un servizio a livelli almeno minimi di efficienza, soprattutto se non saranno applicate severe e puntuali penali nei confronti dell'azienda in caso di disservizi e ritardi. Le promesse degli assessori non convincono, attese di riscontri da altri enti, come nel caso della pericolosità della carreggiata davanti al pronto soccorso del Gemelli, carenza di personale a giustificazione della chiusura dello sportello anagrafico del mercato di San Romano, dimostrano la totale mancanza di sensibilità ai problemi del ceto medio e dei lavoratori di Roma. La Lega darà battaglia, non consentiremo alla giunta Pd di distruggere l'economia e il tessuto urbano e sociale della Capitale d'Italia", conclude Santori.(Com)