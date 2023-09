Germania: Scholz, accelereremo su stazioni di ricarica per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania accelererà sulle stazioni di ricarica per auto elettriche. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al Salone internazionale dell'automobile (Iaa), che si tiene da oggi al 10 settembre a Monaco di Baviera. In particolare, il capo del governo federale ha affermato: “Saremo il primo Paese in Europa a introdurre nelle prossime settimane una legge che obbligherà i gestori dell'80 per cento di tutte le stazioni di servizio a fornire opzioni di ricarica rapida con almeno 150 kilowatt per le auto elettriche”. Inoltre, in autunno, l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), ossia la banca di Stato della Germania, preparerà un programma per promuover l'installazione di stazioni di ricarica private in combinazione con impianti solari e sistemi di accumulo. A oggi, sono 90 mila le stazioni di ricarica pubbliche in territorio tedesco e 700 quelle private, con altre 300 mila previste. Scholz ha poi ribadito l'obiettivo di aumentare a 15 milioni le auto elettriche in Germania entro il 2030. Il cancelliere ha quindi rivolto un appello alle aziende automobilistiche affinché offrano questi veicoli a prezzi più economici così da stimolarne l'acquisto. Il capo del governo federale ha respinto i timori per la concorrenza cinese nel settore dell'elettromobilità, ricordando come un tempo vi fosse preoccupazione per la competizione dal Giappone e dalla Corea del Sud nel mercato delle auto con motore a combustione. Secondo Scholz, la concorrenza dovrebbe funzionare da incentivo per le imprese automobilistiche tedesche. (Geb)