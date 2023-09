Cultura: a Roma pubblicato avviso pubblico biennale "Culture in movimento 2023-2024" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Culture in Movimento è un avviso con un'impostazione molto innovativa. Abbiamo voluto non solo promuovere la realizzazione di eventi e spettacoli, con un'attenzione particolare alla sperimentazione scenica, ma anche contribuire a diffondere nel pubblico la conoscenza dei processi di creazione artistica, offrendo a coloro che assisteranno a spettacoli e performance l'occasione di mettersi in gioco e partecipare all'azione artistica. Perché la fruizione dell'arte e della cultura sia sempre più consapevole per tutti", ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. L'avviso "Culture in Movimento 2023-2024" è pubblicato sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito www.comune.roma.it, nella sezione "Attualità" – "Tutti bandi, avvisi concorsi" – Struttura "Dipartimento Attività Culturali", con scadenza fissata per le ore 12.00 del 21 settembre 2023. (Com)