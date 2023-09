Ucraina: Zelensky firma legge su nuova struttura amministrativa in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che stabilisce una nuova struttura amministrativa e territoriale della repubblica autonoma di Crimea. Lo ha riferito l'ufficio presidenziale di Kiev. Lo scopo principale della legge è preparare le basi "per la liberazione della penisola dall’occupazione" russa, costituendo amministrazioni militari per le attività del governo ucraino per quando verrà ristabilito il controllo sulla penisola. Entro un mese il governo di Kiev dovrà determinare i territori e i centri amministrativi delle comunità territoriali in Crimea, ed entro tre mesi presentare un disegno di legge sulle caratteristiche del ripristino del potere pubblico sul territorio. (Kiu)