Kazakhstan-Italia: Tajani, Astana sostenga candidatura di Roma per Expo 2030

- L’Italia considera “fondamentale” rafforzare le relazioni politiche ed economiche con il Kazakhstan, Paese ricco di materie prime di cui l’industria italiana ha bisogno, e chiede ad Astana di sostenere la candidatura di Roma all’Expo 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al termine dell’incontro ad Astana con l’omologo kazakho Murat Nurtleu. Il titolare della Farnesina ha espresso “apprezzamento” non solo per le riforme interne in corso di attuazione in Kazakhstan, ma anche per “la serietà e la moderazione” con cui la Repubblica centrasiatica si sta muovendo sul piano internazionale, per la posizione sulla guerra in Ucraina e sull’impegno per la stabilizzazione dell’Afghanistan. “L’Italia – ha ricordato Tajani – è un Paese industriale e ha bisogno di materie prime. La presenza di queste ultime in Kazakhstan può essere un elemento cruciale per raggiungere risultati importanti. So che il presidente (Kassym-Jomart Tokayev) ha interesse per le piccole e medie imprese, l’Italia ne ha quattro milioni e faremo in modo che in Kazakhstan ci siano più Pmi italiane”. (segue) (Res)