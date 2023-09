Kazakhstan-Italia: Tajani, Astana sostenga candidatura di Roma per Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, i rapporti bilaterali hanno raggiunto “ottimi risultati”, “ma vorrei fare ancora di più”, ha aggiunto. Tajani si è detto “assolutamente favorevole alla creazione di un consiglio tra imprese, un business council”, e ha detto di aver invitato l’omologo Nurtleu in Italia perché possa incontrare “i leader delle nostre imprese e i miei colleghi ministri del Turismo e della Cultura”. Il capo della diplomazia italiani ha fatto riferimento anche alla cooperazione culturale. “Vorremmo avere più giovani kazakhi che studino l’italiano, e non è un caso che tra poche settimane sarà aperto l’Istituto di cultura italiana ad Astana”. Quanto ai visti, ha aggiunto, “lavoreremo a livello di Unione europea affinché nell'area Schengen sia più facile avere visti per i cittadini kazakhi”. (Res)