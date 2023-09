Russia: Zakharova, dispiegamento di armi nucleari di Usa nel Regno Unito inasprirà le tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Russia, il possibile ritorno delle armi nucleari statunitensi nel Regno Unito sarà un altro passo verso l'inasprimento delle tensioni. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando un rapporto della Federazione degli scienziati statunitensi. Basandosi sull'analisi del progetto di bilancio dell'aeronautica degli Stati Uniti, l'organizzazione ha suggerito che le forze Usa potrebbero dispiegare le loro armi nucleari nel Regno Unito. "Se questo passo sarà attuato, lo percepiremo come un'escalation, come un passo verso la direzione esattamente opposta dal compito urgente di ritirare tutte le armi nucleari statunitensi dai Paesi europei", ha detto Zakharova in un briefing con i giornalisti. (Rum)