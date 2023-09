Imprese: Cgil al presidio delle lavoratrici del gruppo La Perla al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Cgil nazionale sostiene la vertenza delle lavoratrici del gruppo La Perla, che con la loro professionalità hanno consentito fino ad oggi all'azienda di continuare ad essere un brand di riferimento a livello internazionale per il settore tessile. È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo, dal presidio che si sta tenendo sotto la sede del dicastero del Made in Italy in vista dell'incontro ministeriale previsto per le ore 15. "La miopia del management, che ha addirittura pagato l'ultimo stipendio con quasi un mese di ritardo, sta mettendo in difficoltà le lavoratrici e - prosegue il dirigente sindacale - sta compromettendo il futuro occupazionale e le prospettive di sviluppo di una realtà che è sempre stata apprezzata nel mondo". Il segretario confederale della Cgil chiede poi all'azienda di "abbandonare ogni eventuale idea di speculazione finanziaria sulla pelle dei lavoratori" e la richiama "alla responsabilità sociale e di impresa". "Chiediamo al ministro Urso e al governo - conclude Gesmundo - di intraprendere ogni iniziativa utile per il rilancio dell'azienda, investendo sulla produzione ed evitando derive finanziare e speculazioni che rischiano di disperdere il know-how professionale e di affossare una realtà aziendale importante per l'industria tessile del nostro Paese". (Rin)