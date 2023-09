Veneto: quattro ricercatori Unipd premiati con 5,4 milioni di euro dall'Erc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro ricercatori dell'Università degli Studi di Padova hanno ricevuto un finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro destinati loro dall'European Research Council, la principale organizzazione di finanziamento europea a supporto della ricerca eccellente. Con questo finanziamento, l'ateneo patavino si colloca al secondo posto in Italia per numero di progetti Starting Grant vinti, eguagliando il proprio record storico di una singola call. "L'eccellente risultato, che ci ha visto ottenere quattro prestigiosi Erc starting grants sui 32 assegnati agli atenei italiani, conferma ancora una volta l'alto valore della ricerca che si effettua nell'Università di Padova - ha commentato la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli -. A nome dell'intera comunità accademica mi complimento con i giovani ricercatori e ricercatrici vincitori di Erc: Ivano Alessandro Ciardelli, Onelia Gagliano, Irene Gallina e Gabriele Stevanato. Tutti loro sono già in forza al nostro ateneo, segnale che ci fa intuire come sia valido il nostro sistema di reclutamento e quanto sia attrattiva l'Università di Padova. Non solo, la loro differente provenienza scientifica sottolinea uno dei principali punti di forza dell'ateneo: la capacità di eccellere a livello multidisciplinare, fiore all'occhiello di un'università pubblica e generalista qual è quella di Padova". (Rev)