Speciale energia: Arabia Saudita-Italia, compagnia Acwa Power firma accordi con 6 aziende italiane

- La compagnia saudita Acwa Power ha siglato “accordi strategici” di partenariato con Confindustria e altre cinque compagnie italiane, per la realizzazione di progetti nei settori dell’idrogeno verde e della desalinizzazione delle acque. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, specificando che le altre cinque compagnie italiane interessate sono Eni, A2a, Industrie De Nora, Italmatch Chemicals e Rina. Gli accordi sono stati siglati durante il Forum italo-saudita sugli investimenti, iniziato ieri a Milano. Confindustria, in base agli accordi, lavorerà con i suoi partner attraverso una rete costituita da 222 associazioni e oltre 150.000 aziende, per valutare la possibilità di sviluppare progetti per la produzione di idrogeno verde e per la desalinizzazione dell'acqua, anche al fine di promuovere una collaborazione sul versante della ricerca e dello sviluppo. Inoltre, secondo quanto reso noto da "Al Arabiya", il gruppo energetico italiano Eni in collaborazione con Acwa Power esplorerà modalità di collaborazione nel settore dell'idrogeno verde e delle energie rinnovabili, nonché nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili. Con A2a, invece, sarà esplorata la possibilità di realizzare progetti per la produzione di idrogeno verde, mentre con la multinazionale Rina si studierà il potenziale legato all’uso dell’idrogeno verde nel trasporto marittimo. Industrie De Nora, infine, metterà a disposizione la sua esperienza nella chimica elettrica e nelle tecnologie sostenibili, mentre Italmatch Chemicals valuterà la possibilità di localizzare la fabbricazione di prodotti per il trattamento dell'acqua in Arabia Saudita. (Res)