- Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha compiuto più di venti perquisizioni in diverse regioni in relazione a presunti abusi nel ripristino dell'infrastruttura energetica. Lo ha riferito l'ufficio stampa dello Sbu su Telegram. In particolare, l Servizio di sicurezza ha condotto perquisizioni nella casa del sindaco ad interim di Chernihiv, Oleksandr Lomako. L'organismo non ha fornito ulteriori dettagli. (Kiu)