Speciale energia: von der Leyen, Africa e Europa alleate, sviluppo green soluzione contro la povertà

- L'Europa è e sarà alleata dell'Africa alla prossima Cop28. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al summit dell'Africa sul clima a Nairobi, in Kenya. "Oggi sono qui non solo per ascoltarvi, ma anche per portare l'offerta dell'Europa di essere vostra alleata alla Cop28 e di lavorare insieme su tutte le questioni all'ordine del giorno. Perché, per quanto diversi possano sembrare i nostri due continenti, condividiamo gli stessi interessi in materia di azione per il clima", ha detto von der Leyen. "Vi ascoltiamo - ha poi aggiunto parlando al presidente keniota William Ruto - "quando dite che la prima priorità dell'Africa è far crescere la vostra economia e far uscire dalla povertà il maggior numero possibile di persone. E sì, l'azione per il clima è parte della soluzione. Voi siete parte della soluzione. Con il vostro enorme potenziale di energia rinnovabile e idrogeno pulito, le vostre materie prime critiche, la vostra incredibile natura e biodiversità e la vostra giovane forza lavoro potete contribuire a ripulire il sistema energetico globale e le catene di approvvigionamento, creando al contempo buoni posti di lavoro e le opportunità economiche che la vostra popolazione richiede. Si tratta di una partnership vincente con vantaggi per l'Africa, per l'Europa e per il mondo". (Beb)