Speciale energia: Algeria, dieci scoperte di petrolio e gas nel primo semestre del 2023

- Circa dieci scoperte di petrolio e gas sono state effettuate in Algeria nel primo semestre del 2023. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento esplorativo, Rabie Badji, secondo cui le scoperte sono state realizzate grazie alle perforazioni avviate dall'inizio del 2023 sotto la supervisione della compagnia petrolifera nazionale Sonatrach. Secondo Badji, la maggior parte di queste scoperte si trova vicino alle strutture esistenti e alle attuali aree di sfruttamento, il che consentirà alla compagnia di metterle rapidamente in funzione. “Sonatrach sta attualmente conducendo un audit e una valutazione della redditività di queste scoperte e annuncerà i risultati prima della fine dell'anno in corso”, ha detto Badji, rivelando che la stessa compagnia "sta pianificando la perforazione di 45 pozzi nelle aree di produzione a livello nazionale attraverso operazioni di esplorazione 3d, utilizzando tecnologie all'avanguardia”. Di 45 pozzi, 23 sono già stati perforati, mentre i restanti 22 saranno perforati entro la fine del 2023. (Ala)