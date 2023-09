Speciale energia: von der Leyen, triplicare capacità rinnovabili e raddoppiare efficienza entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi, sarà necessario aumentare gli investimenti sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica entro il 2030. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al summit sul clima dell'Africa a Nairobi, in Kenya. "Se vogliamo limitare il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, dobbiamo accelerare la transizione energetica globale. Ciò significa che dobbiamo triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030. E questo è fattibile", ha dichiarato von der Leyen. "Se aumentiamo gli investimenti globali nelle rinnovabili, l'energia pulita diventerà più accessibile per tutti i Paesi, anche qui in Africa. Ecco perché io e il presidente della Cop28, il dottor Sultan Al Jaber, siamo a favore di obiettivi globali per la transizione energetica da raggiungere collettivamente", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "Gli obiettivi globali forniranno un punto di riferimento per monitorare i progressi e attirare ancora più investimenti privati. Spero che l'Africa e l'Europa uniscano le forze per raggiungere un accordo globale alla Cop28", ha concluso von der Leyen. (Beb)