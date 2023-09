Speciale energia: Intesa Sanpaolo, aperte candidature a seconda selezione di “Up2stars”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dedicata a energie rinnovabili ed efficienza energetica la seconda call della nuova edizione di “Up2stars”, il programma di valorizzazione delle startup innovative in Italia, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il settore dell’energia – riferisce una nota – è uno degli ambiti maggiormente coinvolti nel processo di trasformazione tecnologica. Sono molte le realtà imprenditoriali che cercano di sviluppare soluzioni innovative volte a sfruttare meglio l’energia che arriva dalla natura e a rendere più efficienti gli strumenti che la catturano. Preservare l’ambiente, ridurre i consumi energetici, produrre e distribuire energia proveniente da fonti rinnovabili a tutela del Pianeta, sono infatti interventi sempre più urgenti che richiedono il ricorso a tecnologie evolute. In questo ambito, le startup rivestono un ruolo strategico quale soggetto chiave per la trasmissione di competenze digitali alle aziende più strutturate, nel quadro della transizione digitale ed ecologica indicata dal Pnrr. Giunto alla seconda edizione, “Up2stars” nasce proprio con l’obiettivo di intercettare le giovani realtà innovative più promettenti che operano in settori strategici per l’economia del Paese, per stimolarne e supportarne la crescita, preparandole ad interfacciarsi con potenziali investitori e imprese mature. Dopo la prima call dedicata al settore del Watertech, che si è chiusa con 50 candidature, la seconda call del programma si rivolge alle startup specializzate in: nuove fonti energetiche - tecnologie avanzate per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e di nuovi combustibili ecocompatibili; smart solutions per efficienza energetica - soluzioni per minimizzare i consumi energetici applicate in particolare a settore manifatturiero, Smart grid e comunità energetiche; smart solutions per il recupero e riutilizzo dell’energia e per la cattura della CO2. Le startup interessate potranno presentare la propria candidatura entro il 15 ottobre 2023 tramite la pagina dedicata. (Com)