Speciale energia: ministra Energia serba, più di un milione di famiglie ha ridotto consumi rispetto a un anno fa

- Nell'ultimo anno più di un milione di famiglie in Serbia ha ridotto il consumo di elettricità. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, che ha voluto ricordare alle famiglie che "la tariffa energetica notturna è quattro volte più economica di quella diurna". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Djedovic ha sottolineato che i dati "dimostrano che i cittadini prestano attenzione ai consumi", e ha lanciato un appello ai cittadini socialmente vulnerabili affinché facciano richiesta per ottenere una riduzione delle bollette mensili di elettricità e gas "fino al 50 per cento". La ministra serba ha spiegato che sono state stanziate le risorse affinché "190 mila famiglie possano rivendicare il diritto a kilowatt di elettricità gratuiti o ad uno sconto sull'energia fornita". (Seb)