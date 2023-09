Romania-Moldova: Transgaz Romania rileva le operazioni di Gazprom in Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatoredel sistema nazionale di trasmissione del gas naturale in Romania. Transgaz, rileverà le operazioni di Gazprom in Moldova, a partire dal 19 settembre, attraverso la sua filiale Vestmoldtransgaz, che gestisce il gasdotto Ungheni-Chisinau. Gli azionisti di Vestmoldtransgaz sono la rumena Transgaz (75 per cento) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) con il 25 per cento. "Per entrare in vigore, il contratto dovrà essere approvato dall'Agenzia nazionale per la regolamentazione energetica (Anre)", ha annunciato il ministero dell'Energia della Moldova. Per i prossimi 5 anni, in conformità con le disposizioni legali della Moldova, la controllata Transgaz - Vestmoldtransgaz diventerà l'unico operatore autorizzato a fornire il servizio pubblico di trasporto di gas naturale sul territorio della Moldova. (Rob)