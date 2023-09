Mostra Venezia: Rai, cortometraggio "A voce nuda" evento speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa fareste se un giorno una persona senza volto vi ricattasse e diventasse il vostro peggior incubo? “A voce nuda”, il progetto vincitore della quinta edizione del contest “La realtà che 'non' esiste”, parla di “Sextortion”, ovvero di estorsione sessuale perpetrata attraverso il web, da chi - con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale - estorce alla vittima immagini erotiche, da usare poi come strumento di ricatto. I dati della Polizia di Stato e delle Comunicazioni parlano di un reato in vertiginoso aumento: nel solo mese di agosto 2023 sono state oltre 200 le segnalazioni e molte delle vittime, sono giovani tra i 15 e i 17 anni. “A voce nuda” - riferisce la Rai - cortometraggio lineare diretto da Mattia Lobosco, e presentato in anteprima come evento speciale alla 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, pone l’accento su questo infame reato, raccontando la storia di Camilla, musicista, 17 anni, che dopo essere stata vittima di sextortion si trova a un bivio e deve decidere cosa fare: vergognarsi, nascondersi e rinunciare alle sue passioni e alle sue esibizioni, o trovare la forza per reagire e riappropriarsi di ciò che le è stato strappato? “A voce nuda” sarà proiettato oggi, martedì 5 settembre, alle 19:30, in sala Giardino, e sarà disponibile in contemporanea, anche in anteprima su RaiPlay. Nel cast: Ginevra Francesconi nel ruolo di Camilla; Luigi Fedele (Pietro); Giulia Magrone (Ludovica). Con Andrea Delogu nel ruolo di Ambra e e con la partecipazione straordinaria di MR Rain. Ospite speciale all'evento di presentazione alla Mostra di Venezia, MR Rain ha scritto e interpretato la canzone “Supereroi”, presente nel corto. La sceneggiatura è di scritta da Mattia Lobosco e Niccolò Bottero. La regia è di Mattia Lobosco. Oltre che nella versione lineare, il cortometraggio sarà fruibile in Virtual reality 360 gradi 3D sulla app Rai Cinema channel VR, disponibile su app Store, Play store e Oculus (prossimamente) e distribuita sui social network successivamente al lancio del progetto lineare (prossimamente). (segue) (Rin)