Mostra Venezia: Rai, cortometraggio "A voce nuda" evento speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A voce nuda" fa parte del contest “La realtà che non' esiste”, ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani, e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema, per promuovere le nuove forme di storytelling digitale in formato transmediale: una narrazione in grado di raccontare agli adolescenti e alle loro famiglie le minacce e le opportunità del web, dei social network e delle nuove tecnologie a scopo divulgativo e informativo. Il progetto vincitore del contest è poi realizzato da One More Pictures e Rai Cinema con un lancio multipiattaforma. Gli obiettivi sono molteplici: costruire un laboratorio di innovazione a servizio delle tematiche sociali, realizzare un nuovo paradigma produttivo, educare gli adolescenti ai nuovi mondi digitali utilizzando l’immediatezza del linguaggio cinematografico e fornire una nuova opportunità ai giovani filmmaker under 35. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. (Rin)