Difesa: “Business Insider”, Rheinmetall e Lufthansa insieme per gli F-35A

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall e Lufthansa Technik, divisione per la tecnologia che fa capo all'omonima compagnia di bandiera della Germania, coopereranno nella produzione di componenti dei caccia F-35A Lightning II. L'intesa, di cui sarà parte anche Esg, società tedesca che produce sistemi elettronici, verrà conclusa nella giornata del 19 settembre, secondo quanto riferisce il sito web “Business Insider”. Al momento, né Rheinmetall né Lufthansa hanno commentato queste indiscrezioni. Nella giornata del primo agosto scorso, il gruppo per la difesa ha avviato la costruzione della fabbrica di sezioni centrali della fusoliera degli F-35A presso l'aeroporto di Weeze, in Nordreno-Vestfalia. Operativo dal 2025, l'impianto produrrà queste componenti per almeno 400 aerei all'anno, sorgerà su una superficie di 60 mila metri quadrati e creerà 450 posti di lavoro. L'F-35A è stato sviluppato dai gruppi aerospaziali statunitensi Lockheed Martin e Northrop Grumman. La Germania ha acquistato 35 di questi caccia con il fondo speciale per le proprie Forze armate (Bundeswehr). Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, tale strumento è stato istituito dal governo tedesco nel 2022, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Con un ordine dal valore di circa otto miliardi di euro, gli aerei di Lockheed Martin andranno a sostituire i caccia Tornado, in dotazione all’aeronautica della Germania (Luftwaffe) dal 1980. All’avvicendamento di questi velivoli contribuiranno anche caccia multiruolo Eurofighter “Typhoon” del consorzio europeo Airbus, modificati per la guerra elettronica. Gli F-35A garantiranno la partecipazione della Germania al sistema di deterrenza nucleare della Nato, trasportando in caso di necessità le bombe atomiche degli Stati Uniti stoccate presso la base aerea di Buechel, in Renania-Palatinato. (Geb)