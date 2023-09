Kazakhstan-Italia: Tajani, sviluppo positivo della cooperazione anche nell'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia e Kazakhstan sta assistendo a uno sviluppo positivo anche nel campo dell’industria della difesa, con il nostro Paese che può giocare un ruolo nella diversificazione delle forniture militari di Astana. Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al termine del suo incontro di oggi con l’omologo kazakho Murat Nurtleu. Il capo della diplomazia italiana ha ricordato come il Kazakhstan stia cercando di ridurre la propria dipendenza dall’industria russa degli armamenti e le diverse operazioni che in questi mesi stanno consolidando la cooperazione con l’Italia in materia di difesa. Beretta ha venduto alcune migliaia di fucili e di pistole alle forze di polizia kazakhe. Fincantieri e Leonardo sono in trattativa per l'ammodernamento delle navi militari della flotta kazakha nel Caspio, un contratto del valore di circa 300 milioni. Leonardo è, inoltre, in gara per la fornitura di quattro elicotteri da ricognizione, per un valore di circa 100 milioni.(Res)