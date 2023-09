Governo: M5s, benzina, bollette e mutui, vivere in Italia di Meloni è "luxury experience"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo della benzina in modalità self in autostrada sale a 2,028 euro al litro e quello del diesel 1,946: lo comunica oggi il Mimit. Avanti di questo passo, le famiglie meno abbienti saranno costrette a lasciare l'auto in garage". Lo affermano in una nota i deputati M5s in commissione Attività produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti. "E non parliamo degli autotrasportatori, la cui esasperazione va avanti ormai da più di un semestre. L'Arera oggi ci dice - continuano - che ad agosto torna ad aumentare anche la bolletta del gas: +2,3 per cento su base mensile. Tra luce e gas, la spesa media per famiglia a fine anno supererà i 1900 euro. Una somma più bassa rispetto a un anno fa, quando le bollette erano a livelli astronomici, ma più alta di 424 euro rispetto al 2020. I mutui rimangono a livelli insostenibili: chi ha un tasso variabile e un anno fa pagava mille euro al mese, oggi in molti casi ne paga 1.700. Aggiungiamoci che in un supermercato con 50 euro non si riempie più neanche un sacchettino biodegradabile, il quadro è presto dato: vivere nell'Italia di Giorgia Meloni è da considerarsi oggi una 'luxury experience'. Gli sguaiati e contradditori attacchi al superbonus 110 per cento, misura che il malpancista Giorgetti ha contribuito a normare e riformare nel suo anno e mezzo al Mise, sono l'alibi perfetto per nascondere il vuoto di soluzioni di fronte a un carovita ormai tanto surreale quanto drammatico. Mentre Meloni e i suoi ministri fanno demagogia, gli italiani pagano".(Com)