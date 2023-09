Veneto: Pd, serve attenzione quotidiana e capillare per spezzare scia morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un'attenzione quotidiana e capillare per spezzare la scia di sangue sui luoghi di lavoro. Con queste parole il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Veneto esprime in una nota vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto nel bellunese mentre era impegnato nella manutenzione della funivia con arrivo al rifugio Padon. "Un altro lutto di una scia di sangue ancora tragicamente troppo lunga: secondo i dati Inail aggiornati al 30 giugno sono 43 le denunce di infortunio mortale dall'inizio dell'anno nella nostra regione", aggiunge. "Si tratta di un tema su cui la politica si applica ad intermittenza soprattutto quando si verificano gli infortuni più gravi, ma che invece ha bisogno di una attenzione costante e incessante rivolta a garantire la piena applicazione di tutti gli ormai numerosi protocolli che sono stati stipulati. Per questo motivo – prosegue la nota - torniamo a chiedere l'attivazione di una commissione consiliare speciale che approfondisca tutti i temi della sicurezza di cui si sa tutto ma sulla quale non si riesce ad incidere come si dovrebbe. Ci sono i temi della prevenzione e della formazione, che vanno assicurate nelle imprese di ogni dimensione. C'è il tema dei controlli, che vanno sviluppati in modo capillare sull'intero territorio integrando adeguatamente gli organici Spisal. Dobbiamo respingere l'idea che gli infortuni sul lavoro siano una sorta effetto collaterale dello sviluppo". "Non vogliamo un modello di sviluppo che continui ad inghiottire vite umane. La sostenibilità, di cui il Paese e il Veneto - conclude - si sono presi l'impegno di assicurare da dopo la pandemia mondiale, parte anche da qui: la sicurezza sui luoghi di lavoro". (Rev)