Violenza donne: Califano (Pd), educazione va fatta per eliminare stereotipi

- Ieri l'ennesimo femminicidio. "L'ennesimo barbaro assassinio ai danni di una donna. Basta. Sono d'accordo con l'assessora regionale Regimenti quando parla di emergenza sociale. Di voler puntare sulla protezione alle vittime, a un reddito di libertà che le affranchi dai loro carnefici. Di intervenire a livello culturale e formativo". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Tutti provvedimenti che abbiamo messo in campo negli anni scorsi e che bisogna solo continuare a perseguire con sempre maggiore ostinazione per dare un costante ed efficace sostegno alle donne vittime di violenza - aggiunge Califano -. È stato fatto un lavoro importante che abbiamo l'obbligo di non gettare all'aria. Ma abbiamo anche un obiettivo fondamentale davanti a noi, di sensibilizzazione. Quando leggiamo frasi sessiste, quando vediamo risatine e occhiatine compiaciute da 'macho'. Quando parliamo di 'ragazze che se la cercano'. Le nostre non sono proteste da 'femministe' come qualcuno in maniera superficiale e ideologica le vuole far passare. Sono grida d'allarme di donne che sanno bene come tutto questo rischi di essere prodromico a stupri, violenze e femminicidi ai quali purtroppo assistiamo ogni giorno", conclude Califano.(Com)