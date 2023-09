Kosovo: Osmani, sospensione visti minacciata da Macron ucciderebbe dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione dei visti per i cittadini del Kosovo “ucciderebbe il dialogo con la Serbia”. Lo ha detto la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, citata dal portale d’informazione “Gazeta Express”, commentando la minaccia del presidente francese Emmanuel Macron di rivedere gli impegni assunti sulle politiche dei visti per Kosovo e Serbia, qualora Pristina e Belgrado “non dovessero comportarsi in modo responsabile”. “Direi che questo è il modo migliore per uccidere il dialogo tra Kosovo e Serbia una volta per tutte. Se qualcuno vuole fermarlo, allora prenda queste misure, che sono una punizione senza precedenti. Ma in questo caso, nessuno avrà più il mandato di recarsi a Bruxelles”, ha dichiarato Osmani. (Alt)