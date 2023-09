Kosovo-Serbia: Borrell, il 14 settembre nuova riunione di dialogo ad alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 14 settembre una nuova riunione ad alto livello fra Kosovo e Serbia. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Toledo. "Il 14 settembre parteciperò a una nuova riunione di dialogo ad alto livello tra Kosovo e Serbia, in qualità di facilitatore, per cercare soluzioni", ha dichiarato Borrell. (Beb)