Serbia-Kosovo: Lajcak esprime "preoccupazione" per situazione nel nord del Paese

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha affermato di aver espresso "preoccupazione" per la situazione nel nord del Kosovo durante i colloqui della settimana scorsa con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Riassumendo la settimana di lavoro in un post su Facebook, Lajcak ha sottolineato che prima della riunione ad alto livello tra le parti, prevista a Bruxelles per il 14 settembre, "tutti gli accordi nel dialogo rimangono validi e vincolanti e devono essere pienamente attuati senza alcuna condizione o ritardo". (Seb)