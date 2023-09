Rai: Lega, si risolvano problemi ricezione segnale nel Veneto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In molte zone del Veneto orientale si sono verificati innumerevoli problemi nella ricezione del segnale Rai. Particolarmente colpite dal disservizio le città di San Donà di Piave, Portogruaro, i comuni della costa da Cavallino - Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione". Lo dichiarano i parlamentari della Lega componenti della commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli assieme alla deputata veneziana Giorgia Andreuzza. "Soprattutto - spiegano - le strutture alberghiere lamentano la persistente difficoltà nel ricevere i canali Rai del digitale terrestre, nonostante gli apparecchi siano stati correttamente risintonizzati, anche con l'ausilio di tecnici. Il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere garantito. Parliamo, inoltre, di località turistiche che, a causa del disagio, potrebbero subire un grave danno di immagine e, conseguentemente, economico. Per questo la Lega ha presentato un'interrogazione in commissione Vigilanza Rai affinché si risolva immediatamente il problema. È inammissibile che - concludono -, dovendo pagare il canone, migliaia di veneti non possano vedere la Tv di Stato".(Rin)